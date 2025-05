INTERNATIONAL

Shandong : La ville de Zoucheng accueille la 1ère édition du Congrès de la Robotique et des Drones

Alwihda Info | Par Abdelaziz Oumar Hassaballah - 1 Mai 2025

Le Centre international d’exposition de Zoucheng, dans la province de Shandong, a servi de cadre à la première édition du Congrès de la Robotique et des Drones, placée sous le thème : « Se rassembler autour de la robotique au Shandong, ouvrir l’avenir par l’intelligence ». Cet événement d’envergure a réuni plus de 200 entreprises de pointe venues de la province de Shandong et d’autres régions de Chine.