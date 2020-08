Siemens Gamesa soutient le Maroc dans sa lutte pour surmonter la crise COVID-19

Dans le cadre de son engagement social, l’entreprise a récemment lancé l’édition spéciale COVID-19 du Global Impact Project pour soutenir les communautés africaines les plus vulnérables ; Siemens Gamesa (www.SiemensGamesa.com) finance des initiatives en réponse aux besoins des communautés rurales de la région de Midelt ; Siemens Gamesa Maroc se mobilise pour soutenir des opérations de secours au Maroc.

En vue de contribuer à surmonter la crise COVID-19, Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) a lancé une série d’initiatives à impact social à travers le monde pour une valeur globale d’1 million d’euros à la fourniture de dispositifs médicaux et d’autres aides aux hôpitaux et communautés.

Au total 350 000 euros ont été alloué à plusieurs opérations déployées dans des pays africains gravement affectés par la COVID-19. Considérant sa forte présence et ses nombreuses activités au Maroc, Siemens Gamesa a consacré une part importante de ces fonds à des actions sociales menées dans le pays. Ces initiatives soutiennent un grand nombre de communautés vulnérables en leur distribuant des denrées alimentaires et des produits d’hygiène essentiels, et en fournissant des conteneurs aménagés en logements. L’aide inclut aussi un don de sang effectué par les employés bénévoles de l'usine de pales de la société à Tanger.

« Grâce aux divers fonds accordés, nous avons pu soutenir des communautés vulnérables au Maroc dans le cadre d'une approche responsable et durable de la lutte contre la pandémie Covid-19 dans le pays. » déclare Sonia Adnane, Directrice Communications et Affaires Institutionnelles Afrique chez Siemens Gamesa. “ Beaucoup de projets RSE sont dirigés par des employés non seulement passionnés par l’environnement mais aussi par la responsabilité sociale et le développement durable envers les communautés dans lesquelles nous opérons. Et c’est la force et l’union d’un tel engagement qui devient finalement bénéfique pour tous : pour notre entreprise, nos employés, la planète, nos clients et nos communautés. » ajoute elle.

Initiatives financées par Siemens Gamesa

— Réponse d’urgence aux besoins des communautés rurales de la région de Midelt

La ville de Midelt compte 55 000 habitants fortement dépendants du tourisme et des industries traditionnelles. En raison de la pandémie et des mesures de confinement prises partout dans le monde, les principales activités économiques sont à l’arrêt, ce qui accroît les pénuries alimentaires qui affectent la région, dont le niveau de pauvreté est déjà trois fois supérieur au taux national de 4,8%.

En collaboration avec l’ONG marocaine Amis des Écoles, avec qui l’initiative « Women for Women in Need », lancée au Maroc par des employés volontaires de Siemens Gamesa a déjà agi à Oussertek au profit d’un foyer féminin, Siemens Gamesa a mis en œuvre une action de distribution de vivres et de produits d’hygiène vitaux d’une valeur de plus de 35 000 euros aux communautés gravement affectées de la région de Midelt. Cette donation a aidé 1 250 ménages à se maintenir en bonne santé pendant la crise mondiale mais aussi pendant tout le mois sacré de Ramadan.

Programme d’impact SGRE — Édition spéciale COVID-19

— Aide aux régions vulnérables d’Azilal, Boujdour, Chichaoua et Taroudant

En collaboration avec la fondation High Atlas, Siemens Gamesa a assuré la distribution de paniers alimentaires et de produits d’hygiène ainsi que de vêtements chauds au profit de 4 000 personnes. Dans le cadre de cette collaboration, 5 000 amandiers et noyers ont été fournis à 500 ménages de zones vulnérables offrant à plus de 4 000 personnes de nouvelles sources de revenus tout en apportant une contribution saine à leur alimentation. Cette initiative d’une valeur de 40 000 euros a été déployée grâce au Programme d’impact SGRE, conformément aux objectifs du développement durable ODD 3 (Bonne santé et bien-être) et ODD 15 (Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres).

Actions locales

Soutien local assuré par l’usine de pales de Tanger

Inaugurée en 2017, l’usine de pales éoliennes de Tanger a été la première unité de fabrication d’Afrique et du Moyen-Orient, et a créé au-delà de 750 postes directs, des emplois et des opportunités commerciales permettant à la province de Fahs Anjra de devenir partie intégrante de l’économie locale. Afin d’aider les communautés de la région, l’équipe de l’usine de pales de Siemens Gamesa Tanger a distribué, en collaboration avec l’association de Melloussa pour le Development Local (AMDL) et les autorités locales, des paniers alimentaires et produits d’hygiène au profit de 1000 ménages dans la région pour une valeur totale de 24 000 euros.

— Logements mobiles d’urgence en faveur des autorités locales de Tanger

En collaboration avec l’Agence de Promotion et Développement du Nord (APDN) et les autorités locales de la région de Fahs Anjra, Siemens Gamesa Maroc a effectué un don de 49 conteneurs équipés de douches, toilettes, chambres et cuisine préfabriquées, ainsi que 121 casiers individuels, équivaut à une valeur de plus de 100 000 euros,

— Les employés de Siemens Gamesa se portent volontaires pour un don de sang

Fin mars, 92 employés de l’usine de Tanger ont contribué à l’initiative de solidarité nationale visant à sauver des vies en participant à la campagne de collecte de sang lancée par la division santé et sécurité. Le taux de participation de l’usine – 35% – a de loin dépassé les moyennes internationales et nationales de 4% et 0,99%, respectivement.

« Pour Siemens Gamesa, la santé et la sécurité des employés sont toujours la première des priorités. Mais, au-delà de l’entreprise, nous estimons également qu’il est de notre devoir d’agir de manière responsable et d’apporter notre contribution à la protection de la société, en particulier pendant cette période difficile », déclare Johannes Pieter Cools, directeur de Siemens Gamesa Maroc. « Nous sommes extrêmement fiers du sens de responsabilité dont ont fait preuve nos équipes locales à l’égard des communautés en détresse. Nous espérons que ces actes d'engagement social établiront les fondements pour un meilleur esprit de communion afin de soutenir le développement durable sur le long terme au niveau de la région".

À propos de Siemens Gamesa en Afrique :

Siemens Gamesa (www.SiemensGamesa.com) est un pionnier des projets d’énergie éolienne en Afrique depuis 20 ans. Les installations implantées en Égypte, en Afrique du Sud, au Maroc, au Kenya, en Mauritanie, aux iles Maurice, en Tunisie, et en Algérie totalisent une puissance de 3,5GW, soit 55% de l’énergie éolienne sur le continent. Siemens Gamesa pilote la transition énergétique de l’Afrique pour fournir à des millions d’Africains une énergie plus propre, plus fiable et plus abordable et soutenir à long terme la durabilité et la croissance économique. Siemens Gamesa propose le plus important portefeuille de produits du secteur, caractérisés par des technologies de pointe et l’innovation ; active à l’échelle mondiale, l’entreprise est toujours à la portée de ses clients pour leur offrir des normes élevées de santé, de sécurité et de protection de l’environnement.

À propos de Siemens Gamesa au Maroc :

À ce jour, Siemens Gamesa a installé au Maroc huit parcs éoliens qui totalisent une puissance de 856MW et représentent une part de marché de plus de 70%. En outre, l’ouverture fin 2017 de l’usine de pales Siemens Gamesa à Tanger (Maroc), la première unité de fabrication de pales d’éoliennes d’Afrique et du Moyen-Orient, symbolise un engagement essentiel à l’égard de l’avenir durable de l’ensemble de la région. L’usine fournit déjà des pales en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Au Maroc, Siemens Gamesa Maroc emploie près de 800 personnes.

