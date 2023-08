Sierra Leone : Le gouvernement affirme avoir déjoué une tentative de coup d'État

Les autorités sierra léonaises ont annoncé dans un communiqué du 31 juillet 2023 que « le secteur de la sécurité a suivi des renseignements concernant les activités de certaines personnes, y compris des officiers supérieurs de l'armée, qui s'emploient à saper la paix et la tranquillité de l'État et à déchaîner la violence contre des citoyens pacifiques de la Sierra Léone ».



Suite à ces renseignements, « plusieurs arrestations ont été effectuées et les suspects assistent la police dans les enquêtes ». D’après Freetown, « des enquêtes préliminaires ont révélé que ces individus prévoyaient d'utiliser de prétendues manifestations pacifiques entre le 7 et le 10 août 2023, comme prétexte pour déclencher des attaques violentes contre les institutions de l'État et des citoyens pacifiques » du pays.



Freetown a relevé dans son communiqué que « il y a des individus au pays et à l'étranger qui continuent d'entreprendre des actions destinées à faire dérailler la paix et la tranquillité du pays », par conséquent, les autorités encouragent les membres du public à signaler toute activité suspecte aux autorités compétentes.



Après des décennies de troubles, de coups d'État et de régimes autoritaires, la Sierra Leone élit son président depuis la fin des années 1990. L’actuel dirigeant du pays, Julius Maada Bio, lui-même a été membre d'un groupe d'officiers qui avait pris le pouvoir par la force en 1992 et leader en 1996 d'un nouveau putsch avant d'organiser des élections libres.