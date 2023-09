Sierre-Leone : première opération chirurgicale à bord d'un navire

Le 12 septembre, un homme de 43 ans qui redoutait de vivre toute sa vie avec une tumeur au visage a été le premier patient à bénéficier d'une chirurgie gratuite à bord du plus grand navire-hôpital civil du monde, le Global Mercy ™, arrivé récemment dans le port de Freetown.



Emmanuel, père d'un enfant, pensait que la petite bosse nichée au fond de sa bouche, découverte il y a quatre ans, n'était qu'un mal de dents ou un bouton de fièvre. Mais elle a continué à s'étendre vers le bas de son visage et les médicaments n'ont pu l'empêcher de grossir.



Il s'était résigné à vivre toute sa vie avec cette tumeur, mais il redoutait qu'elle éclate et complique son état de santé. Hier, ce Sierra-Léonais vivant à Freetown est devenu la première personne à bénéficier de l'une des 2350 interventions chirurgicales prévues dans le cadre de la mission de 10 mois du Global Mercy à Freetown.



Emmanuel, qui a gardé le secret de l'opération à l'égard son fils et son père pour créer l'effet de surprise, partage son émotion : "Je suis tellement heureux de me rendre sur le navire aujourd'hui. C'est l'un des plus beaux jours de ma vie". Selon le Dr Mustapha Kabba, médecin-chef adjoint des services cliniques du ministère de la Santé et de l'Assainissement de la Sierra Leone, il n'existe aucun spécialiste en chirurgie maxillo-faciale actuellement dans le pays pour une population de 8,4 millions d'habitants.



Il explique : "Nous avons des systèmes de soins de santé primaires qui fonctionnent, mais nous avons vraiment besoin de personnel spécialisé". Il exprime toute sa gratitude pour le soutien apporté par Mercy Ships lors de telles opérations chirurgicales difficiles.



Dr Mark Shrime, médecin-chef international, a réalisé l'opération, assisté par Dr Didier-David Malis, chirurgien buccal et maxillo-facial suisse. Ils ont été épaulés par une équipe internationale de professionnels qui ont offert leur temps et leur expertise sur ce navire-hôpital unique. C'est la sixième fois qu'un navire de Mercy Ships se rend en Sierra Leone depuis 1992.



Cette fois-ci, le Global Mercy, qui n'a commencé à être pleinement opérationnel que l'année dernière, se concentrera sur des soins permettant d'apporter espoir et guérison à la population grâce aux spécialités chirurgicales suivantes : maxillo-faciale, générale et spécialisée en pédiatrie, orthopédique, plastique reconstructive et ophtalmologique.



Le Global Mercy n'est pas seulement un hôpital, c'est aussi une plateforme de formation flottante qui dispensera des centaines d'heures de formation pendant ses dix prochains mois à quai à Freetown. Les professionnels bénévoles à bord, en collaboration avec les partenaires du pays, prévoient de former plus de 200 professionnels de la santé sierra-leonais avec une gamme étendue de cours de formation chirurgicale.



Au cours des cinq missions précédentes, Mercy Ships a travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement sierra-leonais pour offrir des opérations chirurgicales sûres et gratuites à un total de 9 548 patients.