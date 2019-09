Signature de 6 conventions en matière de défense et de sécurité

Le 4 septembre 2019, l’Ambassadeur de France, Philippe Lacoste et le Ministre Délégué à la Présidence de la République, Chargé de la Défense Nationale, de la Sécurité Publique, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, Mahamat Abbali Salah ont signé six conventions bilatérales de coopération en matière de sécurité et de défense. Objectif : fixer les orientations de la relation franco-tchadienne dans ce domaine.

Le dispositif de coopération militaire français au Tchad

Au Tchad, la Mission de Coopération Militaire et de Défense met en œuvre des projets de coopération, en partenariat avec les forces tchadiennes. Une dizaine de « coopérants militaires » travaillent sous l’autorité de l’Attaché de défense, et sont ponctuellement renforcés de personnels en mission de courte durée.

Les éléments de la Force Barkhane viennent compléter le dispositif, à travers des détachements d’instruction opérationnelle proposés à l’armée tchadienne. Ils apportent notamment leurs concours sur des opérations ponctuelles ou sont mobilisés pour dispenser des formations.

Mettre en œuvre, conduire et rendre compte de l’avancée des projets : le quotidien des coopérants militaires français

Les coopérants militaires, mis en place pour un minimum de trois années, planifient, mettent en œuvre, et rendent compte de l’avancée de ces projets de coopération. Les actions, planifiées et mises en œuvre par les acteurs français et tchadiens, font l’objet de comités de pilotage réguliers ; l’objectif étant de faire un point de situation et, le cas échéant, de prendre les mesures adaptées afin de les réorienter.

Six projets illustrant la bonne coopération militaire franco-tchadienne

La signature de ces six nouvelles conventions permettront la poursuite des six projets majeurs en leur donnant un cadre réglementaire et opérationnel. Ces conventions concernent les services ou domaines d’activités suivants :

l’appui au commandement et à l’organisation des forces de sécurité tchadienne ;

l’appui à la Direction générale du renseignement militaire ;

la logistique et la maintenance (entretien des véhicules et la gestion des moyens) ;

la formation des jeunes cadres ;

la reconversion des militaires au travers de formations professionnelles et l’appui à la capacité de génie combat (lire un exemple de formation au déminage et à la lutte contre les engins explosifs improvisés) ;

la Garde nationale nomade du Tchad.

Lors de la signature, l’Ambassadeur de France au Tchad, Philippe Lacoste, a insisté sur la complémentarité des actions entreprises par la Mission de Coopération Militaire et de Défense et celles de l’opération Barkhane, dont la proximité constitue « une chance ».

Mahamat Abbali Salah, Ministre Délégué à la Présidence de la République, Chargé de la Défense Nationale, de la Sécurité Publique, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, a de son côté remercié la France pour cette coopération ancienne et s’est engagé à « tout mettre en œuvre pour que ces conventions s’exécutent dans de bonnes conditions ».

