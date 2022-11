Situation au Tchad : le Conseil de paix et de sécurité de l'UA se réunit le 11 novembre

Une séance publique est prévue puis une séance à huis clos. La séance publique sera marquée par une déclaration de Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'UA, du représentant du Tchad, du représentant de la CEEAC, des questions pour clarification des membres du Conseil et des reponses des intervenants.



Le Conseil de paix et de sécurité est présidé par Emilia Ndinelao Mkusa, représentante permanente de la Namibie pour le mois de novembre 2022.



Moussa Faki Mahamat recommande globalement un accompagnement de la transition au Tchad avec la désignation d'un facilitateur (un chef d'État en fonction). Il préconise "de prendre acte du refus de considération des décisions du Conseil de paix et de sécurité et de décider des mesures appropriées en conséquence pour imposer le respect des principes de l'organisation continentale".