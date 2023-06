Six chefs d’État africains sont arrivés en Russie pour rencontrer Poutine

Les chefs d’État de six pays africains sont arrivés à Saint-Pétersbourg pour rencontrer Vladimir Poutine, a annoncé samedi le conseiller du président russe Anton Kobiakov.



L’Afrique veut jouer le rôle de médiateur dans la recherche de la paix entre la Russie et l’Ukraine et compte présenter un plan de dix points pour la retrouver, a déclaré le président sud-africain Cyril Ramaphosa lors de sa rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg.



Il a souligné que l’initiative pacifique des pays d’Afrique ne devait pas contredire d’autres initiatives pacifiques.