AFRIQUE Six pays africains auront leur propre unité de production de vaccin ARNm – OMS

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 20 Février 2022

Six pays africains ont été sélectionnés pour héberger leur propre production de vaccins à ARN messager (ARNm), en tant que premiers bénéficiaires d’un programme mondial de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), a annoncé vendredi l’organisation onusienne basée à Genève, dans des propos rapportés par ONU Info.

« La pandémie de Covid-19 a montré mieux que n’importe quel autre événement que s’en remettre à une poignée d’entreprises pour fournir des biens publics mondiaux est restrictif et dangereux », a déclaré dans un communiqué le Directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.



L’Afrique du Sud, l’Égypte, le Kenya, le Nigéria, le Sénégal et la Tunisie ont été choisis par l’Agence sanitaire mondiale de l’ONU pour mettre en place ces unités de production de vaccins pour lutter contre la pandémie de coronavirus mais aussi d’autres maladies en Afrique.



L’annonce a été faite lors d’une cérémonie organisée par le Conseil européen, la France, l’Afrique du Sud et l’OMS en présence des Présidents Macron et Ramaphosa ainsi que du Président du Conseil européen, Charles Michel. La cérémonie marquant l’annonce de cet événement a eu lieu ce vendredi à Bruxelles, en marge d’un sommet entre l’Union européenne et l’Union africaine.



L’Afrique du Sud en passe de passer à l’échelle commerciale



« Nous avons beaucoup parlé de la production de vaccins ARNm en Afrique. Ce projet va encore plus loin. Il s’agit d’une technologie ARNm conçue en Afrique, menée par l’Afrique et appartenant à l’Afrique », a affirmé la Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.



En fonction de l’infrastructure, de la main-d’œuvre, de la recherche clinique et des capacités réglementaires en place, l’OMS et ses partenaires travailleront avec les six premiers pays choisis pour élaborer une feuille de route en matière de formation et de soutien afin qu’ils puissent commencer à produire des vaccins le plus rapidement possible.



L’OMS s’efforce d’établir un centre de formation de la main-d’œuvre en bio-production et la formation doit commencer en mars. Le centre de formation devrait être annoncé dans les semaines à venir.



Parmi ces six pays, l’Afrique du Sud a pris de l’avance : son centre produit déjà des vaccins ARNm en laboratoire et est en train de passer à l’étape de l’échelle commerciale.



« À moyen et long terme, la meilleure façon de faire face aux urgences sanitaires et de parvenir à une couverture sanitaire universelle est « d’accroître considérablement » la capacité de toutes les régions à fabriquer les produits de santé dont elles ont besoin», a insisté le chef de l’OMS.





Dans la même rubrique : < > Égypte : plusieurs kilos d'or saisis dans les bagages d'une passagère tchadienne Mali : l'armée neutralise 57 terroristes Sahel : la crise libyenne, "facteur déclencheur de la déstabilisation généralisée" (PCMT)