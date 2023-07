Société Générale Congo : l'État rachète l’intégralité des actions détenues par le Groupe

Le ministre de l'Économie et des Finances a fait valoir le droit de préemption de l’État congolais pour l'acquisition de l'intégralité des 93,5% des parts détenues par le Groupe Société Générale.



Dans le cadre de sa vision pour l’avenir du secteur bancaire congolais, l’État congolais annonce qu'il explorera des possibilités de partenariats avec des institutions financières internationales réputées afin d'établir un nouveau partenariat bancaire solide et engagé pour le financement de l’économie nationale.



Cette démarche vise à garantir la continuité des services bancaires de qualité en République du Congo tout en stimulant l'innovation et la modernisation du secteur financier.



L'État congolais tient à assurer la clientèle de la Société Générale Congo et toutes les parties prenantes du secteur financier congolais que la transition se déroulera de manière transparente et dans le respect des prescriptions règlementaires. La République du Congo s'engage à œuvrer en faveur d'une évolution positive du secteur bancaire afin de promouvoir le développement économique et financier du pays.