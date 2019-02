AFRIQUE Société Générale signe un partenariat avec Rugby Afrique

Alwihda Info | Par APO - 19 Février 2019 modifié le 19 Février 2019 - 16:38

Ce nouveau partenariat marque une étape supplémentaire dans l’engagement historique de Société Générale pour soutenir le développement et l’accessibilité du rugby en France et à l’international, en particulier sur le continent africain.





Ce nouveau partenariat marque une étape supplémentaire dans l’engagement historique de Société Générale pour soutenir le développement et l’accessibilité du rugby en France et à l’international, en particulier sur le continent africain.



Rugby Afrique est l’une des six associations régionales de World Rugby, l’instance internationale qui supervise notamment l’organisation de la Coupe du Monde de rugby.



Le partenariat va concerner plus spécifiquement : Le programme Get into rugby de World Rugby qui vise à encourager la pratique du rugby partout dans le monde auprès de tous les publics

Les deux compétitions officielles de rugby féminin, l’Africa Women’s Sevens, et de rugby pour les moins de 20 ans, l’U20 Barthès Trophy « Ce partenariat fait écho à deux de nos engagements historiques : le rugby, dont nous sommes partenaire fidèle depuis plus 30 ans, et l’Afrique, alors que notre programme Grow with Africa met le continent au cœur de nos priorités pour contribuer à son développement durable. Le rugby africain est en plein essor, nous allons, aux côtés de Rugby Afrique, pouvoir réaliser de très beaux projets en faveur de son développement comme vecteur de cohésion sociale. » explique Caroline Guillaumin, Directrice des Ressources Humaines et de la Communication du Groupe.



« Le partenariat qui nous unit avec Société Générale apportera plus de vigueur au développement du rugby africain notamment auprès des jeunes et des femmes. Actuellement près d’un demi-million d’enfants et adolescents sont initiés à la pratique du rugby chaque année en Afrique. Et le nombre de joueuses licenciées a plus que triplé ces dernières années en Afrique. Ce partenariat constitue une étape décisive pour Rugby Afrique car il vient apporter le soutien nécessaire à l’accompagnement de cette croissance rapide. Nous remercions Société Générale pour la confiance portée à Rugby Afrique et à ses fédérations. " commente Abdelaziz Bougja, Président de Rugby Afrique.



Société Générale et le rugby, un engagement à dimension internationale



Société Générale est partenaire historique du rugby, sport avec lequel la Banque partage des valeurs communes d’esprit d’équipe, d’engagement et de respect. La Banque soutient le développement de tous les rugbys, de la pratique amateur au plus haut niveau professionnel :



En France : partenaire de plus de 450 clubs amateurs en France, du Top 14 et de la PROD2, de la Fédération Française de Rugby (FFR) et du XV de France



A l’international : partenaire majeur et banque officielle de la Coupe du Monde de rugby pour la sixième fois, partenaire de Rugby India (Fédération Indienne de Rugby) et sponsor titre des équipes nationales de Rugby à 7 dans toutes les catégories (masculine, féminine et junior) depuis 2017, soutien de l’association Terres en Mêlées, partenaire de la Fédération Algérienne de rugby PARIS, France -- Société Générale et Rugby Afrique s’associent pour une durée de deux ans en faveur du développement de la pratique du rugby sur le continent africain, notamment à travers le soutien aux compétitions de rugby féminin et jeune.Ce nouveau partenariat marque une étape supplémentaire dans l’engagement historique de Société Générale pour soutenir le développement et l’accessibilité du rugby en France et à l’international, en particulier sur le continent africain.Rugby Afrique est l’une des six associations régionales de World Rugby, l’instance internationale qui supervise notamment l’organisation de la Coupe du Monde de rugby.Le partenariat va concerner plus spécifiquement :« Ce partenariat fait écho à deux de nos engagements historiques : le rugby, dont nous sommes partenaire fidèle depuis plus 30 ans, et l’Afrique, alors que notre programme Grow with Africa met le continent au cœur de nos priorités pour contribuer à son développement durable. Le rugby africain est en plein essor, nous allons, aux côtés de Rugby Afrique, pouvoir réaliser de très beaux projets en faveur de son développement comme vecteur de cohésion sociale. » explique Caroline Guillaumin, Directrice des Ressources Humaines et de la Communication du Groupe.« Le partenariat qui nous unit avec Société Générale apportera plus de vigueur au développement du rugby africain notamment auprès des jeunes et des femmes. Actuellement près d’un demi-million d’enfants et adolescents sont initiés à la pratique du rugby chaque année en Afrique. Et le nombre de joueuses licenciées a plus que triplé ces dernières années en Afrique. Ce partenariat constitue une étape décisive pour Rugby Afrique car il vient apporter le soutien nécessaire à l’accompagnement de cette croissance rapide. Nous remercions Société Générale pour la confiance portée à Rugby Afrique et à ses fédérations. " commente Abdelaziz Bougja, Président de Rugby Afrique.Société Générale est partenaire historique du rugby, sport avec lequel la Banque partage des valeurs communes d’esprit d’équipe, d’engagement et de respect. La Banque soutient le développement de tous les rugbys, de la pratique amateur au plus haut niveau professionnel :En France : partenaire de plus de 450 clubs amateurs en France, du Top 14 et de la PROD2, de la Fédération Française de Rugby (FFR) et du XV de FranceA l’international : partenaire majeur et banque officielle de la Coupe du Monde de rugby pour la sixième fois, partenaire de Rugby India (Fédération Indienne de Rugby) et sponsor titre des équipes nationales de Rugby à 7 dans toutes les catégories (masculine, féminine et junior) depuis 2017, soutien de l’association Terres en Mêlées, partenaire de la Fédération Algérienne de rugby





Dans la même rubrique : < > Cameroun: Cimencam soutient les prestataires de l'Etat Côte d’Ivoire : Les femmes musulmanes de la CFEMSCI exhortées à plus d’engagement envers Allah Cameroun : les anciens de l’ESSEC remercient Paul Biya