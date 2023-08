Solidarité régionale face à la crise au Soudan : Les pays voisins se mobilisent à N'Djamena

Cette réunion a été organisée en application des décisions prises lors du Sommet des Chefs d’État des pays voisins du Soudan tenu au Caire, en Égypte, le 13 juillet 2023.



Une réunion sous la présidence du Ministre d’État tchadien



Sous la présidence du Ministre d’État, Ministre des Affaires Étrangères, des Tchadiens de l’Étranger et de la Coopération Internationale du Tchad, les Ministres des Affaires Étrangères des pays voisins du Soudan ont échangé sur la situation actuelle au Soudan et ses conséquences sur les pays limitrophes.



Les sujets abordés et les actions entreprises



Lors de la réunion, les Ministres des Affaires Étrangères ont souligné l'importance d'une complémentarité et d'une coordination efficace entre les initiatives de l'Union africaine, de l'IGAD et des pays voisins du Soudan. Ils se sont félicités du plan de réponse humanitaire préparé par les Nations-Unies et ont appelé les donateurs à soutenir ce plan en comblant le déficit pour répondre aux besoins vitaux des populations dans les régions d'accueil.



La nécessité d'établir des entrepôts humanitaires dans les pays voisins pour faciliter le transport des secours et la prise en charge médicale des victimes a été mentionnée. De plus, les Ministres ont exprimé l'urgence de maintenir les couloirs humanitaires ouverts pour assister les populations en danger, tout en appelant les parties prenantes au conflit au Soudan à respecter le droit international humanitaire.



Enfin, ils ont relevé l'importance des contacts directs avec les belligérants pour trouver les déterminants d'un cessez-le-feu durable, mettre fin à la destruction des vies et des infrastructures, et permettre le fonctionnement des établissements de santé et des services de base.