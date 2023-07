Solkam Yanlom Félicité : Ambassadrice de la musique tchadienne à l'international

Au cours de ce mois, Solkam Yanlom Félicité a réussi à faire venir quatre artistes en tournée européenne : l'artiste Moussa Aimé, les Ngon Sar et la rappeuse Wawy_B_trône, ainsi que leur manager. Ils ont participé à l'ouverture de l'association YanlomsProd, fondée par Solkam, qui vise à promouvoir la culture tchadienne et africaine à travers des événements et des animations.



Solkam Yanlom Félicité, consciente de l'importance de mettre en lumière sa culture, a promis à la Mairie de Paris de valoriser la culture tchadienne et africaine. Une preuve de cette reconnaissance est que l'association YanlomsProd animera la rentrée des associations à la Mairie du 14ème arrondissement le 9 septembre.



L'objectif de l'association YanlomsProd est d'aller à la rencontre des personnes âgées isolées, des personnes en situation de handicap, des femmes en détresse et des enfants hospitalisés en leur apportant musique, contes, lectures, visites et dessins. Par ailleurs, l'association œuvre pour la réinsertion sociale et professionnelle des prisonniers en les formant aux métiers artistiques.



Solkam Yanlom Félicité profite également des activités culturelles pour sensibiliser sur la sécurité routière, témoignant ainsi de son engagement envers la société et son pays.



Elle tient à exprimer sa gratitude envers les artistes qui lui font confiance, les médias tchadiens et internationaux, les blogueurs tchadiens, ivoiriens et camerounais qui la soutiennent. Elle remercie chaleureusement toutes les personnes qui l'encouragent et la conseillent, les bénissant pour leur bienveillance. Enfin, elle exprime sa reconnaissance envers Alwihda Info pour son soutien en faveur de la culture tchadienne.