Somalie : l'OCI condamne fermement les deux attentats-suicides à Mogadiscio

Deux attentats-suicides ont visé deux centres de l'armée à la périphérie de la capitale somalienne, Mogadiscio, faisant 14 morts et plusieurs blessés.



Le secrétariat général de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), Hissein Brahim Taha, a fermement condamné cette opération odieuse et a présenté ses condoléances aux familles des victimes ainsi qu'au gouvernement et au peuple somaliens, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.



Les attentats ont été perpétrés dans un restaurant de Beledweyne, dans le centre de la Somalie. Ils ont été revendiqués par les jihadistes shebab.



Hissein Brahim Taha a réitéré la position de principe de l'OCI contre le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations.