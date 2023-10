Somalie : un don de plus de 13 millions $ sous forme d’assistance technique afin d’améliorer la mobilisation des recettes intérieures

Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement a accordé, lundi 2 octobre 2023 à Abidjan, un don de 13,29 millions de dollars américains à la Somalie en appui à la mise en œuvre du Projet d’appui institutionnel à la gouvernance économique.



Une enveloppe de 9,31 millions de dollars de ce don est fournie par le Fonds africain de développement, le guichet de prêt à taux concessionnel du Groupe de la Banque, et 3,98 millions de dollars proviennent du pilier 1 de la Facilité d’appui à la transition, qui est destinée aux États touchés par des situations de fragilité et de conflit.



Le projet comprend une assistance technique, une formation et la fourniture de biens et travaux qui permettront d’améliorer la mobilisation des recettes intérieures de la Somalie et de renforcer les capacités institutionnelles à tous les niveaux, soit le gouvernement fédéral, les États fédérés et le Somaliland. Le projet soutiendra également le pays dans ses efforts pour améliorer la gestion de ses dépenses publiques et la responsabilité pour une plus grande résilience économique.



Les mesures de renforcement institutionnel seront axées sur l’amélioration de l’efficacité de la collecte des impôts et sur le déploiement d’efforts soutenus en matière de renforcement des capacités afin d’accroître les capacités de la Somalie à financer des investissements pour son développement et à préserver sa viabilité budgétaire.



Les bénéficiaires directs du projet sont le ministère des Finances du gouvernement fédéral, le ministère des Finances du Somaliland et les ministères des Finances des États fédérés du Galmudug, de l’Hirshabelle, du Jubaland, du Puntland et du Sud-Ouest. Au niveau du gouvernement fédéral, les principaux bénéficiaires sont la direction des recettes, l’unité de gestion de la dette, la direction du budget, le département des marchés publics, le bureau du comptable général et le département de l’audit interne du ministère fédéral des Finances, du ministère des Transports et de l’Aviation, du ministère des Ports et du Parlement.