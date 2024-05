Sommet Africain sur les Engrais et la Santé des Sols: Le Tchad était représenté par son ministre des Affaires étrangères

L'objectif principal du sommet était de souligner le rôle crucial des engrais et de la santé des sols dans la promotion d'une croissance agricole durable et inclusive en Afrique. Adopter un Plan d'Action pour les Engrais et la Santé des Sols en Afrique visant à accroître l'accès et l'utilisation des engrais, à améliorer la gestion de la fertilité des sols et à promouvoir des pratiques agricoles durables. Lancer l'Initiative Sol pour l'Afrique, une plateforme visant à mobiliser des ressources et à soutenir des partenariats pour la mise en œuvre du Plan d'action.



Le Tchad était représenté par l'Ambassadeur Mahamat Saleh Annadif, Ministre d'État, Ministre des Affaires Étrangères et des Tchadiens de l'Étranger, qui a participé à la session ministérielle conjointe des Ministres des Affaires Étrangères et Ministres de l'Agriculture.



La participation du Tchad à ce sommet témoigne de l'engagement du pays à renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de sa population en augmentant la production agricole et de promouvoir une agriculture durable qui protège l'environnement et préserve les ressources naturelles.



Le Sommet a été un succès et a abouti à l'adoption du Plan d'Action pour les Engrais et la Santé des Sols en Afrique et au lancement de l'Initiative Sol pour l'Afrique. Ces deux initiatives constituent des étapes importantes pour la transformation de l'agriculture africaine et la réalisation du développement agricole durable sur le continent.



L'Initiative Sol pour l'Afrique mobilisera des ressources financières et techniques pour soutenir la mise en œuvre du Plan d'action. Elle visera également à promouvoir le partage des connaissances et des bonnes pratiques en matière de gestion de la fertilité des sols et d'agriculture durable.



Le Sommet Africain sur les Engrais et la Santé des Sols a été une étape importante pour la promotion d'une agriculture durable et inclusive en Afrique. Les engagements pris par les chefs d'État et de gouvernement africains lors du Sommet permettront de concrétiser les objectifs de développement agricole durable du continent.