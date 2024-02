AFRIQUE Sommet Italie-Afrique : Denis Sassou-N’Guesso plaide pour une coopération "gagnant-gagnant"

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 1 Février 2024



Les entreprises italiennes devraient s’inscrire dans le nouveau mode de partenariat « gagnant-gagnant et s’investir de manière significative dans le développement de l’Afrique. Tel est l’appel lancé par le président de la République, Denis Sassou N’Guesso, le 29 janvier 2024, à la tribune du sommet Italie-Afrique, à Rome.

Prenant la parole au sommet de Rome entre l’Italie et les pays africains, le président de la République du Congo a présenté les potentialités économiques dont dispose le continent noir.



Le Congo, terre propice aux investissements



Le « Plan Mattei pour l’Afrique offre, en réalité, une opportunité historique de densifier tous azimuts les liens de coopération entre l’Afrique et l’Italie ». C’est ainsi que Denis Sassou N’Guesso a salué le plan pour le développement de l’Afrique présenté aux participants au sommet Italie-Afrique par Giorgia Meloni, présidente du conseil des ministres italien. S’appuyant sur ce plan considéré comme cadre devant encadrer la nouvelle coopération entre l’Italie et le continent africain, Denis Sassou-N’Guesso a présenté les potentialités de la République du Congo aux investisseurs présents au sommet.



Le Congo est un « Havre de paix », a affirmé le chef de l’Etat pour qui « la République du Congo, a-t-il précisé, est un pays en pleine mutation dans tous les domaines. Un pays ouvert à tous ceux qui souhaitent y investir », selon le président congolais. Il a ajouté que « l’environnement macroéconomique, juridique et social est favorable aux investissements ». Les opportunités d’affaires sont nombreuses et variées » au Congo, a affirmé le chef de l’Etat congolais.



La mise en valeur de son sol et son sous-sol constituent une opportunité pouvant permettre le développement des activités économiques au Congo, pays au cœur du bassin du Congo qui dispose « de vastes étendues de terres arables pour des investissements dans le secteur de l’agriculture ». Selon Denis Sassou N’Guesso, le sous-sol congolais, « riche notamment en pétrole, en gaz, en fer et autres mines solides, offre la possibilité d’un partenariat diversifié ».



Présentant le Congo comme pays béni, Denis Sassou-N’Guesso a souligné l’importance de l’eau qui, a-t-il relevé, est la première de toutes les énergies sur terre. « Dans ce domaine, d’aucuns considèrent, à juste raison, la République du Congo comme un pays béni par la Providence », a martelé le chef de l’Etat congolais.



Poursuivant son allocution, Denis Sassou-N’Guesso a souligné un autre atout majeur qu’offre le réseau hydrographique du Congo dont les ressources sont estimées à 842 milliards de mètres cubes. « La capacité des sites hydroélectriques, déjà identifiés pour la production de l’énergie électrique est estimée à 24 000 Mégawatts », a fait savoir le président Denis Sassou-N’Guesso qui a précisé que dans son pays, l’eau est disponible toute l’année, permettant ainsi l’irrigation de l’agriculture.



Le président Denis Sassou N’Guesso a également évoqué la façade maritime dont dispose le Congo avec un port en eau profonde dans la ville de Pointe-Noire comme cet autre atout de développement économique de la République du Congo, par ailleurs pays de transit, ouvert sur les Etats voisins et le reste du monde, a précisé le président de la République.



La promotion du « partenariat gagnant-gagnant » avec l’Afrique « continent d’avenir »



Le président Denis Sassou-N’Guesso s’est dit favorable à la définition d’une nouvelle démarche dans la coopération entre l’Italie et l’Afrique. Pour lui, « la démarche préconisée par l’Italie ne peut que susciter l’engagement des pays africains, dans une convergence d’approches et de réponses adéquates face aux menaces multiples et multiformes qui fusent de toutes parts ».



Selon le chef de l’Etat congolais, dans ce monde complexe qui se dessine et prend forme « l’Afrique a opté pour la promotion des partenariats mutuellement avantageux, leviers d’une solidarité internationale agissante. »



« Le présent sommet qui augure d’une dynamique nouvelle dans les relations entre l’Afrique et l’Italie constitue, à nos yeux, un véritable test pour nos deux continents, si proches l’un de l’autre, dans leur capacité à forger une relation « gagnant-gagnant », a affirmé Denis Sassou-N’Guesso. Il a lancé un appel en direction des entreprises italiennes afin qu’elles s’inscrivent dans des partenariats mutuellement avantageux et investissent, de manière significative sur le Continent d’avenir qu’est l’Afrique.





