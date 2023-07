Sommet Russie-Afrique : le président camerounais Paul Biya est arrivé en Russie

La délégation camerounaise dirigée par le président du pays, Paul Biya, est arrivée à Saint-Pétersbourg pour participer au sommet Russie-Afrique.



Le vol transportant les hauts responsables du pays a atterri à l'aéroport de Poulkovo.



Paul Biya conduit une forte délégation ministérielle composée, entre autres, des personnalités suivantes : Lejeune Mbella Mbella, ministre des Relations extérieures ; Samuel Mvondo Ayolo, ministre Directeur du Cabinet civil de la présidence de la République ; Joseph Beti Assomo, ministre délégué à la présidence de la République, chargé de la Défense ; Louis Paul Motaze, ministre des Finances ; Emmanuel Nganou Djoumessi, ministre des Travaux publics ; Luc Magloire Mbarga Atangana, ministre du Commerce ; Mengot Victor Arrey-Nkongho, ministre chargé de mission à la Présidence de la République ; Alamine Ousmane Mey, ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire.



Le deuxième sommet Russie-Afrique aura lieu à l’Expoforum, les 27 et 28 juillet à Saint-Pétersbourg, parallèlement avec le forum économique et humanitaire. Tout comme la dernière fois, le slogan sera « Pour la paix, la sécurité et le développement ». L'organisateur des événements est la Fondation Roscongress.