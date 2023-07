Sommet Russie-Afrique : le président du Faso en route pour Saint Pétersbourg

Placé sous le thème : « pour la paix, la sécurité et le développement », le sommet va regrouper une cinquantaine de Chefs d’Etat et de gouvernement du continent africain autour du Président russe Vladimir Poutine dans le but d’instaurer un nouveau partenariat mutuellement bénéfique entre la Russie et le continent.



La participation du chef de l’Etat à cette rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération voulue et affirmée entre notre pays et la Fédération de Russie dans la perspective de trouver des solutions à la double crise sécuritaire et humanitaire à laquelle notre pays fait face depuis plus de sept ans.



Le sommet et le forum économique et humanitaire de Saint Pétersbourg se veulent alors des tremplins pour explorer tous les domaines de coopération, notamment la politique, la sécurité, les relations économiques, la science et la technologie, ainsi que les sphères culturelles et humanitaires.



Outre sa participation au sommet, le chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré aura des échanges bilatéraux et accordera des audiences, toujours dans le cadre de la recherche des solutions pour la sécurisation et le développement du Burkina Faso.