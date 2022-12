Sommet USA-Afrique : Denis Sassou-N’Guesso réitère son appel aux investisseurs américains à accompagner l’Afrique

Les rideaux du sommet USA-Afrique, le deuxième du genre, ont été baissés, le 15 décembre dernier. Peu avant la clôture des travaux, un panel de haut niveau a réuni les chefs d’Etat africains et les partenaires bilatéraux puis multilatéraux.



Véritable rendez-vous du donner et du recevoir, ce panel a été l’occasion pour le chef de l’Etat congolais de faire un plaidoyer auprès des investisseurs américains pour qu’ils tournent leur regard en Afrique qui regorge, selon lui, des atouts pour la reprise économique mondiale. « Ce sommet nous offre, en dépit d’un contexte international particulier, l’occasion de fonder un partenariat réaliste et juste. », a-t-il souligné.



Dans son intervention, Denis Sassou-N’Guesso a épinglé plusieurs secteurs d’activités susceptibles de faire l’objet d’une attention particulière de la part des investisseurs et des partenaires bilatéraux et multilatéraux.



Au nom de son pays, le Congo, Denis Sassou-N’Guesso pays invite, particulièrement, les Etats-Unis d’Amérique et le secteur privé américain, à s’intéresser aux projets relatifs au Programme de Développement des Infrastructures en Afrique (PIDA), en mettant l’accent sur le développement des énergies renouvelables, afin de permettre au continent d’amorcer sa transition énergétique sur la base de ses énormes potentialités.



Le président congolais a, également, évoqué l’urgence agricole et alimentaire qui menace le continent du fait de la guerre en Ukraine et du réchauffement climatique., Dans cette perspective, a-t-il poursuivi, la République du Congo, se propose pour l’Afrique et le reste du monde, de produire les engrais et les fertilisants grâce à ses importants gisements de phosphate, de potasse et de gaz, disponibles dans un rayon de moins de 50 kilomètres du port en eau profonde, de la ville de Pointe-Noire, au bord de l’Océan Atlantique. Pour lui, il s’agit là d’une solution concrète que les partenaires financiers et industriels américains pourraient soutenir sans réserve pour l’intérêt de l’humanité.



En rapport avec le réchauffement climatique, Denis Sassou-N’Guesso est revenu sur sur l’initiative lancée lors de la COP27 en Egypte visant l’instauration de la « Décennie Mondiale de l’Afforestation ».



Peu avant son plaidoyer, Denis Sassou-N’Guesso a salué la tenue, à l’initiative du Président Joe Biden et de son administration, du présent Sommet Etats-Unis d’Amérique-Afrique, le second du genre après celui de 2014, et surtout il s’est félicité du choix du thème du Panel portant, ainsi libellé : « Pour une Afrique prospère, assurer une croissance inclusive et un développement durable. »



Le président congolais a émis le vœu de voir les Etats-Unis d’Amériques saisir les immenses opportunités d’investissement qu’offre l’Afrique, et être à ses côtés dans le processus irréversible d’industrialisation et de développement de ce continent.