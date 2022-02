Sommet de l'UA : le premier ministre Pahimi Padacké représente le Tchad

Le premier ministre de transition Pahimi Padacké Albert est arrivé vendredi à Addis-Abeba pour prendre part à la 35ème Session de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine prévue du 5 au 6 février, informe le ministère des Affaires étrangères.



À sa descente de l’avion, le chef du gouvernement a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Tchadiens de l’étranger, Chérif Mahamat Zène, l'ambassadeur du Tchad en Éthiopie, la ministre éthiopienne des Infrastructures et le personnel de l’ambassade du Tchad à Addis-Abeba.