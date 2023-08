Sommet de la Cédéao : Le président Bazoum représenté par son ministre des Affaires Étrangères, Massoudou Hassoumi

Au Niger, la présidence a annoncé sur son site ce jeudi que le ministre d'État, ministre des Affaires Étrangères, Massoudou Hassoumi, « représentant » le Président Mohamed Bazoum, « a pris part au sommet extraordinaire de la conférence des Chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, ce Jeudi 10 Août 2023 à Abuja » au Nigeria.



La négociation avec la junte au Niger doit être le « socle de notre approche », a déclaré jeudi à Abuja le président du Nigeria Bola Tinubu à l'ouverture de cet nouveau sommet de la CEDEAO sur le Niger.



« Il est crucial que nous donnions la priorité aux négociations diplomatiques et au dialogue comme socle de notre approche », a déclaré le président du Nigeria, qui assure la présidence tournante de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (Cedeao).



Pour rappel, le président Mohamed Bazoum a été renversé le 26 juillet dernier par un coup d’Etat militaire. Depuis cette date, M. Bazoum est en résidence surveillée au palais présidentiel de Niamey. Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres s'est déclaré mercredi 9 aout « très préoccupé » par les conditions de détention du président nigérien renversé Mohamed Bazoum, et a exigé sa libération. Antonio Guterres a dénoncé « les déplorables conditions dans lesquelles vivraient le président Bazoum et sa famille », a indiqué l'ONU dans un communiqué.