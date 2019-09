Sony Music France signe un partenariat inédit pour dénicher les nouveaux talents musicaux africains

Paris - Sony Music France et Makea Production ont signé un partenariat inédit pour détecter et pour accompagner le développement de talents musicaux du continent africain en France et à l’international. Avec cette nouvelle alliance, Makea Production permettra aux artistes de bénéficier de son expertise du marketing et de la production. Sony Music France facilitera leur internationalisation grâce à son réseau de distribution.



Portée par les artistes à la dimension internationale comme le nigérian Davido, le tanzanien Diamond Platiniumz, la musique urbaine africaine connait actuellement un essor. Consolidée par une population jeune et hyperconnectée, cette dynamique mondiale se confirme également dans différents pays du continent africain comme l’attestent l’explosion du streaming musical et la hausse des revenus du secteur musical en pleine croissance. Entre 2016 et 2021, les revenus musicaux devraient connaitre une croissance annuelle moyenne de plus de 10% dans de nombreux pays africains dont le Nigeria (+13,4%), le Kenya (+10%) ou le Ghana (+11,7%) .



Malgré l’explosion de la musique urbaine dans le monde, le succès de nombreux artistes Africains tardent encore à s’exporter en dehors des frontières du continent et de sa diaspora. Le partenariat de Sony Music France et Makea production a pour ambition de l’étendre et de le faire apprécier au-delà de la communauté comme valeur incontournable.



« Il est indéniable que la musique urbaine en Afrique regorge de talents. Ce qu’il a souvent manqué pour voir encore plus d’artistes éclore, c’est l’action de structures spécialisées dans le développement d’artistes ex-nihilo qui comprennent les codes locaux, combinée à la collaboration fructueuse avec une major capable d’accompagner l’internationalisation d’un artiste. C’est le fossé que nous voulons combler », explique M. Bob Djani, Directeur général de Makea Production.



Avec une action qui vise, dans un premier temps, la détection et le développement d’artistes urbains en Afrique francophone, Sony Music France réaffirme sa position d’acteur mondial de référence sur le marché spécialisé dans l'édition de supports audiovisuels incluant la production, la promotion et la distribution de musique. « Nous sommes engagés à accompagner les artistes partout où ils se trouvent pour qu’ils puissent offrir leur art au plus large public possible. Le succès actuel de la musique urbaine africaine est retentissant, c’est donc une évidence pour Sony d’être au plus près des créateurs et de leur permettre de grandir pour conquérir un public international », affirme M. Vincent Boivin, Managing Director d’Arista France (Sony Music France).