Sotchi : La conférence ministérielle du Forum Russie-Afrique se tiendra en novembre prochain

La conférence se tiendra à Sotchi les 9 et 10 novembre 2024.



« Le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf participera à la réunion ministérielle à Sotchi. Nous attendons cet événement avec impatience », a déclaré M. Gennad.



Le ministre tchadien des Affaires étrangères, Abderaman Koulamallah, participera également à l'événement, a indiqué une source à Sputnik.



La décision d'organiser la conférence ministérielle à Sotchi a été prise lors du deuxième sommet Russie-Afrique et réunira les ministres des affaires étrangères de Russie et des pays africains, ainsi que des responsables de la Commission de l'Union africaine et des organisations d'intégration régionale.



Avec Sputnik