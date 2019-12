Soudan : El Béchir condamné à deux ans de détention

L'ancien président soudanais Omar El Béchir a été condamné samedi par un tribunal de Khartoum à deux ans de détention dans un centre de réforme géré par l'État.



Il a été reconnu coupable d'irrégularités financières, corruption, détention illégale de devises et gains financiers illicites. L'affaire était centrée sur des valises remplies de plusieurs devises d'une valeur de plus de 130 millions de dollars, retrouvées à son domicile peu après sa destitution.



Alors que l'ancien président avait admis avoir reçu 25 millions de dollars du prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, il a plaidé non coupable.



D'autres chefs d'accusations visent l'ancien dirigeant qui a été destitué en avril dernier après près de 30 ans au pouvoir.



"Le tribunal a condamné Omar Hassan El Béchir", a déclaré le juge Al-Sadiq Abdelrahman. "Le tribunal a décidé de l'envoyer dans un centre de réforme communautaire pour deux ans."



Le juge a déclaré que "en vertu de la loi, ceux qui ont atteint l'âge de 70 ans ne purgent pas de peines de prison".



Âgé de 75 ans, l'ex-dirigeant purgera sa peine après que le verdict aura été rendu dans une autre affaire dans laquelle il est accusé d'avoir ordonné l'assassinat de manifestants lors des rassemblements qui ont conduit à son éviction du pouvoir, a déclaré le juge.



Habillé d'une djellaba blanche et d'un turban, El Béchir a observé silencieusement le prononcé du verdict, depuis l'intérieur de la cage où sont généralement installés les accusés.



Avant la lecture du verdict, les partisans d'El Béchir ont brièvement interrompu la procédure et ont été expulsés de la salle d'audience par les forces de sécurité.