Soudan-Israël : vers un nouveau tournant dans les relations

Le Soudan pourrait enfin rejoindre les Accords d'Abraham, un processus de normalisation entre Israël et les pays musulmans, lancé en 2020 par les États-Unis, selon i24 News.



Ce 2 février, un avion israélien a atterri dans la capitale soudanaise, Khartoum, et un « changement très significatif dans les relations entre le Soudan et l'État d'Israël », est prévu pour la journée, selon le journal soudanais Ofek Sudan.



Le Soudan a déjà exprimé sa volonté de rejoindre les Accords d'Abraham, mais un coup d'État qui a secoué le pays l'année dernière avait retardé le processus. Le Premier ministre soudanais Abdel-Fattah Al-Burhan et son adjoint, se sont rendus récemment au Tchad pour avancer sur cette question.



Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, s'était rendu au Soudan il y a deux ans en tant que ministre du Renseignement.



Après sa rencontre avec Al-Burhan, il a affirmé que « le régime au Soudan va dans une direction pro-occidentale, abandonnant la voie de ceux qui l'ont précédé et qui ont soutenu le terrorisme, les milices et le Hamas ».