Soudan: Les Forces armées et les FSR font face à des accusations de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et d'actes de nettoyage ethnique

« Sur la base de l’analyse minutieuse du droit et des faits disponibles effectuée par le département d’État », il a été établi que « des membres des Forces armées soudanaises et des FSR ont commis des crimes de guerre au Soudan », a souligné mercredi, Antony J. Blinken, secrétaire d’État.



Le chef de la diplomatie américaine a annoncé qu’il a « également établi que des membres des FSR et des milices alliées ont commis des crimes contre l’humanité ainsi que des actes de nettoyage ethnique ».



Selon Washington, depuis le début des combats le 15 avril, « les Forces armées soudanaises (FAS) et les forces de soutien rapide (FSR) ont déchaîné une violence effroyable, semant mort et destruction dans tout le Soudan ».



L’Amérique a constaté que « des détenus ont été maltraités et certains tués dans les sites de détention des FAS et des FSR » et s’en ont pris aux populations civiles « qui tentaient de fuir pour réfugier de l’autre côté de la frontière ».



Washington recommande à ces deux forces de « mettre un terme à ce conflit, respecter leurs obligations en vertu du droit international humanitaire et des droits de la personne, et demander des comptes aux responsables des atrocités commises ».