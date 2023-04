Soudan : inquiétudes face à l'escalade des tensions

Les envoyés ont exprimé leur préoccupation face à l'escalade des tensions et au risque d'escalade entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide, qui entravent les négociations en vue de la formation d'un gouvernement de transition dirigé par les civils.



La déclaration a appelé les dirigeants militaires et civils à prendre des mesures efficaces pour réduire les tensions et à s'engager à respecter leurs engagements, tout en travaillant de manière constructive pour résoudre les problèmes liés à la réforme du secteur de la sécurité. Le but est de créer un avenir militaire unifié, professionnel et responsable devant un gouvernement civil qui respecte les aspirations démocratiques du peuple soudanais.



Cette déclaration intervient alors que la situation au Soudan est en train de devenir de plus en plus tendue. Les tensions ont augmenté ces derniers temps entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide, qui ont un pouvoir important dans le pays.