Soudan : l’OCI lance un appel pour une assistance aux victimes des inondations

Le secrétariat général de l'Organisation de coopération islamique (OCI) a appelé les États membres et les organisations humanitaires, à fournir une assistance urgente à la République du Soudan, à la suite des inondations et des pluies torrentielles sans précédent qui ont ravagé ce pays en début de semaine, causant des dizaines de morts et piégeant des milliers de personnes dans leurs maisons.



Le secrétariat général s'est déclaré profondément préoccupé par la crise humanitaire provoquée par les conséquences des inondations torrentielles, qui ont entraîné la destruction de villages et de villes entiers, en particulier au nord et à l'est du Soudan.



Par ailleurs, il a exprimé sa sympathie aux familles des victimes, son soutien aux sinistrés et ses prières, pour le prompt rétablissement des blessés.