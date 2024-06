AFRIQUE

Soudan : l’UA condamne le massacre d’au moins 150 civils dont 35 enfants dans une attaque

Alwihda Info | Par Alwihda Info - 8 Juin 2024

Le Président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, condamne avec la plus grande fermeté le massacre perpétré à Wad al Nourah, dans l'Etat de Gezira, au Soudan, le 5 juin 2024. Le président a appris avec horreur la nouvelle dévastatrice selon laquelle au moins cent cinquante civils, dont au moins trente-cinq enfants, ont été tués sans discernement lors des attaques en cours contre la ville. Ce terrible bilan nous rappelle que dans cette guerre insensée, ce sont les femmes et les enfants qui subissent le plus durement les destructions gratuites perpétrées par les parties belligérantes. Les scènes dévastatrices de plus d'une centaine de corps préparés pour l'enterrement doivent renforcer la détermination et l'engagement de la communauté internationale à mettre fin à cette guerre une fois pour toutes.