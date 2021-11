Soudan : la destitution du premier ministre Abdullah Hamdok est annulée

Les parties ont confirmé que le pacte transitoire entre les civils et les militaires est la garantie de la stabilité et de la sécurité du Soudan. Les deux parties ont convenu de mettre en œuvre le partenariat avec confiance et l'engagement total de former un gouvernement civil.



Abdallah Hamdok était placé en résidence surveillée depuis le coup d’État du 25 octobre 2021. Il réclamait un retour à une situation normale de transition.



Le Conseil de souveraineté transitoire devrait être supervisé pour mettre en œuvre les tâches de la période transitoire, avec l'assurance du transfert de pouvoir transitoire à la date prévue à un gouvernement civil élu.



L'accord a également confirmé la libération de tous les détenus politiques et réitéré l'importance de construire une armée nationale unie.