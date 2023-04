Soudan : la garde présidentielle annonce la situation est sous contrôle

Des affrontements armés ont éclaté ce 15 avril dans le centre et le sud de la capitale soudanaise, Khartoum, entre l'armée et les forces de soutien rapide.



Le Commandant de la garde présidentielle assure que la situation est sous contrôle : « Nous contrôlons complètement le commandement général et la Guest House. Nous avons contré l'attaque des Forces de soutien rapide. »



De son côté, le porte-parole de l’armée s’est également exprimé : « nous continuerons à lutter contre l'agression perfide et à exercer notre devoir national et constitutionnel de protection du pays. »