AFRIQUE Soudan : la poursuite du conflit au Darfour provoque des déplacements massifs de population

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 9 Décembre 2021

Jabal Moon, dans le Darfour occidental, a été frappé par de nouvelles attaques le 8 décembre. Selon certaines informations, des villages ont été brûlés et des personnes ont fui. Le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) est profondément préoccupé par l'escalade de la violence au cours des trois dernières semaines.

"Les niveaux atroces du conflit armé au Darfour ont rasé des agglomérations et déplacé des centaines de milliers de personnes rien que cette année", a déclaré Will Carter, directeur national du Conseil norvégien pour les réfugiés au Soudan. "Les autorités nationales et la communauté internationale doivent de toute urgence faire face à la réalité sanglante de cette spirale de violence."



Au cours des trois dernières semaines, des attaques successives contre des civils ont fait des morts et provoqué des déplacements massifs de population dans cinq localités de l'ouest et du nord du Darfour. Près de 100 personnes ont été tuées et une quinzaine de villages ou de sites de déplacement ont été réduits en cendres dans les régions de Kerenik et de Jabal Moon, dans le Darfour occidental. Le 8 décembre, trois semaines seulement après l'attaque initiale, Jabal Moon a de nouveau été frappé par de nouvelles attaques, avec des rapports faisant état de nouveaux villages brûlés et de personnes en fuite.



Une équipe humanitaire conjointe, comprenant des employés du CNRC, a évalué la semaine dernière certaines parties des zones touchées par le conflit de Jabal Moon.



"Nous avons fui vers la montagne alors que nos maisons ont été pillées et réduites en cendres. Nous n'avons aucun endroit où retourner et ne pouvons même pas accéder à nos cultures à cause de la violence. Nous avons vécu sous des arbres et dans des abris de fortune dans les montagnes", a déclaré un survivant au NRC.



L'escalade des dernières semaines met en lumière les niveaux alarmants de violence qui ont secoué le Darfour tout au long de l'année 2021. De janvier à octobre de cette année, plus de 430 000 personnes ont été déplacées en raison du conflit au Soudan, principalement au Darfour. Il s'agit du nombre le plus élevé de civils fuyant la violence depuis l'apogée du conflit au Darfour il y a dix ans.



"Nous avons été négligés par le gouvernement. Sans sécurité, il n'y aura pas de paix", a déclaré un représentant de la communauté au NRC.



"Des centaines de milliers de personnes au Darfour fuient maintenant pour sauver leur vie, et encore plus nombreuses sont celles qui se retrouvent sans rien. Les promesses de protéger les civils ont été vaines et doivent maintenant être tenues", a déclaré M. Carter. "Des conflits de longue date sont en train d'éclater rapidement en un conflit armé non maîtrisé et des dommages massifs sur les civils."



Le NRC s'inquiète également des signes de poursuite du conflit de toutes parts, malgré les tentatives de désescalade des autorités locales.



"Les autorités nationales soudanaises et les groupes armés doivent veiller à ce que les civils et les biens civils ne soient pas pris pour cible, et à ce que les travailleurs humanitaires soient autorisés à aider les populations en toute sécurité et en toute liberté", a déclaré M. Carter. "La communauté internationale n'a tout simplement pas suivi le rythme de la détérioration de la situation humanitaire au-delà de Khartoum - ni en termes de prévention du conflit armé, ni en termes de protection des personnes piégées ou fuyant le conflit. Cela doit changer."





