Soudan : la rentrée scolaire reportée à la suite des inondations

Le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement, Mahmoud Al-Houri, a annoncé le report de la rentrée scolaire 2022-2023 à la mi-octobre, en raison des circonstances entourant les États touchés par les inondations et afin de fournir les aménagements nécessaires pour les écoles. Environ 623 écoles ont été touchées par les inondations.



Le plan du ministère de l'Éducation pour 2022 vise à accepter tous les enfants d'âge scolaire, compléter le stade intermédiaire, ainsi que développer et étendre l'enseignement technique.



Les autorités misent également sur le développement du programme d'études, la construction et la qualification des écoles et l'amélioration de l'environnement scolaire dans les zones reculées et en faveur des personnes déplacées.