Soudan : le Tchad facilite le transit d’aide alimentaire pour un demi-million de personnes

Le secrétaire général s’est entretenu ce week-end avec le général Abdel Fattah Al-Burhan, président du Conseil souverain de transition du Soudan. Ils ont discuté des acheminements d’aide humanitaire par le point de passage d’Adré, et sont tombés d’accord sur la facilitation de l’entrée de l’aide dans le pays.



Un système simplifié pour faciliter l’acheminement de l’aide a également été agréé. Ce dimanche, un convoi du Programme alimentaire mondial (PAM) est entré depuis le Tchad au Darfour par le point de passage précité, transportant 205 tonnes d’aide alimentaire pour 17 000 personnes. C’est le second convoi du PAM à avoir transité par ce point de passage récemment.



Cette aide sera distribuée aux communautés du Darfour dès que les camions seront arrivés. Des camions supplémentaires sont en train d’être chargés au Tchad pour être envoyés au Darfour dès que possible. Le PAM a assez de denrées prêtes à transporter depuis le Tchad pour nourrir un demi-million de personnes.



L’agence rappelle que cette aide doit pouvoir être acheminée rapidement aux communautés faisant face à un risque de famine.