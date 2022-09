Soudan : le bilan des inondations monte à 105 morts et 96 blessés

Le Conseil national de la défense civile a révélé dans son rapport quotidien que 105 personnes sont mortes et 96 ont été blessées dans différentes parties du pays à cause des pluies, des inondations et des crues.



Le conseil a expliqué dans son rapport que les statistiques couvrent la période allant du début de l'automne jusqu'à samedi 3 septembre. L'on note un effondrement total de 34.328 maisons, un effondrement partiel de 46.428 maisons, en plus de l'endommagement de 108 magasins et entrepôts.



Le taux de mortalité le plus élevé était de 24 personnes dans le nord du Kordofan. Le conseil a ajouté dans son rapport que le taux le plus élevé d'effondrement des maisons était de 6611 dans la province d'Al Jazeera.