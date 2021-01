Soudan : le bilan monte à 129 morts et 198 blessés suite aux affrontements d'El Geneina

Un nouveau bilan fait état d'au moins 129 morts et 198 blessés dans les affrontements intercommunautaires d'El Geneina, dans l'État du Darfour occidental, au Soudan. Le bilan a été communiqué lundi par le Comité des médecins, rassemblement de professionnels du secteur de la santé.



Les violences intercommunautaires ont éclaté depuis vendredi suite à un dispute meurtrière entre deux personnes.



Le Conseil de sécurité et de défense du Soudan (la plus haute instance de sécurité) a décidé d'envoyer des renforts militaires pour ramener le calme dans l'ouest du Darfour.



La Force mixte Tchad-Soudan s'est mobilisée depuis quelques jours tout au long de la frontière entre les deux pays. Aucun mouvement ou traversée d'assaillants n'a été observé, a clarifié lundi le ministre de la Communication Cherif Mahamat Zene.