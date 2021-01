Soudan : le bilan monte à 83 morts à El Geneina, des renforts dépêchés

Un nouveau bilan fait état d'au moins 83 morts et 160 blessés dans les affrontements intercommunautaires d'El Geneina, dans l'État du Darfour occidental, au Soudan. Le bilan a été communiqué dimanche par le Comité des médecins du Soudan, l'un des plus importants rassemblement de professionnels du secteur de la santé.



Les violences ont éclaté depuis vendredi suite à un dispute meurtrière entre deux personnes.



"Le nombre de morts suite aux événements sanglants d'El Geneina a augmenté, car le comité a dénombré 83 morts et 160 blessés, y compris des blessés dans les forces armées", a déclaré le Comité sur sa page Facebook.



"Les équipes médicales font des efforts continus pour fournir des soins médicaux aux blessés. Des chirurgies sont effectuées pour ceux qui en ont besoin de toute urgence", a ajouté le Comité.



Il a exhorté le gouvernement à "renforcer la sécurité des établissements de santé, et à se coordonner avec les autorités fédérales pour envoyer d'urgence un avion afin d'évacuer les blessés qui ont besoin d'opérations précises".



Le Conseil de sécurité et de défense du Soudan (la plus haute instance de sécurité) a décidé, aujourd'hui, d'envoyer des renforts militaires pour ramener le calme dans l'ouest du Darfour.