Soudan : les États-Unis réaffirment leur engagement pour une paix durable malgré le report d'une réunion du Quad

Interrogé sur le report d’une réunion du format "Quad" – qui devait regrouper les ministres des Affaires étrangères des États-Unis, d’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et d’Égypte – M. Pigott a indiqué qu’aucune date n’avait été officiellement fixée, contredisant ainsi les rumeurs d’un rendez-vous manqué. Il a cependant précisé que des discussions étaient en cours pour planifier une future rencontre, soulignant que la coordination entre les partenaires se poursuivait activement.







« Nous restons pleinement engagés dans un dialogue collectif qui vise à mettre fin aux souffrances du peuple soudanais », a-t-il affirmé.







Concernant la position des États-Unis sur le rôle futur des Forces armées soudanaises (SAF) dans un éventuel gouvernement de transition, Tommy Pigott s’est abstenu de tout commentaire précis, mais a rappelé que la priorité des États-Unis était un cessez-le-feu immédiat et durable. Il a également insisté sur le fait que Washington échangeait avec une diversité d’acteurs, y compris ceux en dehors du Quad, pour favoriser une solution politique inclusive et stable.