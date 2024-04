Soudan : un an après le conflit, le pays au cœur d'une initiative humanitaire

Le 15 avril, exactement un an après le début des hostilités au Soudan, une initiative internationale d'envergure est prévue pour adresser la crise humanitaire, et soutenir les efforts de paix dans la région.



Organisée conjointement par le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, son homologue allemande, Mme Annalena Baerbock, le Haut représentant de l’Union européenne, Josep Borrell, et le Commissaire européen à la Gestion des crises, Janez Lenarčič, la conférence visera à mobiliser un soutien international pour le Soudan et ses pays voisins, ainsi qu'à promouvoir les initiatives de paix à l'échelle internationale et régionale.



Le conflit au Soudan, caractérisé par des affrontements violents entre l'armée soudanaise et les forces paramilitaires RSF, a plongé le pays et la région dans une crise humanitaire profonde. Avec plus de la moitié de sa population nécessitant une aide humanitaire, et un nombre n’alarmant de personnes déplacées et en situation d'insécurité alimentaire aiguë, le Soudan fait face à une tragédie humaine de grande ampleur.



L'escalade récente des tensions dans le Nord-Darfour met en lumière l'urgence de la situation et la nécessité d'une action internationale coordonnée. Les appels répétés à un cessez-le-feu immédiat dans la région soulignent l'importance de garantir un accès humanitaire sûr et sans entrave sur l'ensemble du territoire soudanais.



La conférence du 15 avril représente une étape cruciale dans les efforts de la communauté internationale pour répondre à la crise humanitaire au Soudan et dans les pays avoisinants. Elle vise non seulement à collecter les financements nécessaires pour soutenir la réponse humanitaire, mais également à encourager un engagement concret vers la cessation des hostilités et la mise en place d'une gouvernance démocratique.



Cette réunion offre également une plateforme pour les Soudanais et la communauté internationale de réaffirmer leur désir de paix et de stabilité, rappelant ainsi que le Soudan ne doit pas devenir une crise oubliée.



Dans un monde où les urgences humanitaires et les conflits abondent, l'initiative du 15 avril se distingue comme un appel à l'action, soulignant l'importance de la solidarité internationale dans les moments de crise.