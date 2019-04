Soudan : une "déclaration importante" de l'armée présageant un coup d'État ?

A Khartoum, la radio et la télévision nationale diffusent depuis ce jeudi matin des chants patriotiques. Les soudanais sont suspendus à une importante déclaration annoncée par l'armée, tandis que des militaires continuent à se déployer dans la capitale.



L'annonce de la déclaration intervient alors que les manifestants continuent de protester contre le président Omar Hassan al-Bashir, et sont rassemblées devant le siège de l'armée. « L’armée soudanaise publiera bientôt une déclaration importante. Attendez-le », a déclaré un présentateur de télévision.



Depuis le samedi 6 avril, une foule déterminée de soudanais défie chaque jour le régime et réclame la démission du président, au pouvoir depuis trois décennies. "Le peuple veut la chute du régime", scandent les manifestants, faisant le "V" de la victoire et allumant leurs téléphones en guise de bougies. Ils appellent aussi l'armée à rejoindre leur mouvement de contestation, né en décembre mais qui a connu un net regain samedi dernier.