SouthBridge Group annonce deux transactions importantes en République Togolaise

SouthBridge Group (www.SouthBGroup.com), conseil financier du gouvernement Togolais, a annoncé aujourd'hui deux transactions avec Olam International Limited et sa filiale Arise Special Economic Zone.

SouthBridge Group, une société panafricaine de conseil financier et d'investissement, travaillant au service d’entreprises, de gouvernements et de multinationales à travers le Continent, a conclu aujourd'hui deux transactions importantes en République du Togo.

Sani Yaya, Ministre de l’Economie et des Finances du Togo a déclaré : « Nous nous réjouissons du soutien apporté par le Groupe Southbridge pour la réalisation de ces deux opérations au cœur du Plan de Développement National et de la Feuille de route du Gouvernement. L'engagement et le professionnalisme de l'équipe de Southbridge ont été déterminants pour la réussite de ces deux transactions malgré la crise sanitaire. C'est une nouvelle fois la preuve de l'attractivité de l'économie togolaise ».

SouthBridge a conseillé le gouvernement Togolais pour conclure un partenariat stratégique avec Olam International Limited, un groupe d’envergure mondiale dans l’agrobusiness, basé et coté à Singapour, et Arise Special Economic Zone, sa filiale, détenue conjointement avec l’Africa Finance Corporation.

L'Etat Togolais et Arise ont signé le 8 juillet 2020 un premier accord créant une plateforme industrielle intégrée afin d'attirer des investisseurs et de développer des collaborations industrielles multisectorielles au sein du pays incluant la production et la transformation de produits agricoles au niveau local.

Conformément à l'accord, ce projet sera développé par une société privée, détenue et exploitée par l'Etat Togolais (35%) et Arise (65%) sous le nom de Platform Industrial Adétikopé SAS (PIA SAS). La société sera considérée comme un développeur de zone, au sens de la législation togolaise sur les zones franches industrielles. L'investissement total dans le projet est de 200 millions d'euros.

En outre, le gouvernement Togolais a vendu 51% de la Nouvelle Société cotonnière du Togo (NSCT), à Olam, pour 34,4 millions d'euros. Ce montant comprend 15,3 millions d’euros de participation au capital d’Olam plus 51% du fonds de roulement net (19,1 millions d’euros). Par conséquent, Olam paie un premium de 70% à la République togolaise pour cette acquisition.

Donald Kaberuka, Président et Managing Partner de SouthBridge Group, a commenté ces opérations : « Elles marquent une étape importante pour le Togo et son partenaire Olam. Il s'agit d'un changement décisif dans la transformation économique du pays et de son industrie cotonnière et textile.

Ce partenariat entre Olam, acteur mondial de l’agro-industrie, et la République du Togo est de bon augure pour l’avenir économique du pays. SouthBridge est fier d'avoir été associé et d'avoir contribué à ce résultat ».

Lionel Zinsou, Président et Managing Partner de SouthBridge Group a déclaré :

« Notre implication dans ces opérations correspond pleinement à l'ambition du Groupe. Nous entendons contribuer à l'accélérer l’émergence de l'Afrique et du Togo dans le cas présent, qui se placent en première ligne à travers ces deux transactions.

Elles démontrent combien il est crucial pour nos pays d'avoir une vision englobant toute la chaîne de valeur, de la production à l'industrialisation, pour capter la valeur ajoutée et construire la croissance future ».

Frannie Léautier, Senior Partner de SouthBridge Group, a également déclaré : « Ce partenariat public-privé aura des effets transformants en matière de développement, et je suis très honorée d'avoir travaillé avec le Gouvernement du Togo, Olam et Arise pour mener à bien ces transactions.

Lorsque nous avons commencé à travailler sur ces deux opérations complexes, la pandémie a frappé. Nous avons continué à négocier de manière très fluide via Zoom et Teams, en réunissant les principales parties prenantes réparties sur quatre continents et cinq fuseaux horaires, parvenant à conclure ce mandat difficile en un temps record, effectué à 100% de manière dématérialisée ».

À propos de SouthBridge :

SouthBridge (www.SouthBGroup.com) est une société de conseil financier et d'investissement qui œuvre à la préparation du siècle Africain, offrant des services sur mesure aux gouvernements africains, aux entreprises et aux multinationales. Le Groupe est focalisé sur les services financiers aux entreprises, le conseil aux souverains et la gestion d'actifs. SouthBridge est une société panafricaine, avec une empreinte mondiale et possède des bureaux dans quatre grands centres économiques : Abidjan, Casablanca, Kigali et Paris.