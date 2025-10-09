Star Nationale SA et ÉcoBank Tchad lancent une campagne inédite d’assurance automobile et voyage à taux zéro

Une fois de plus, guidées par la volonté constante d'offrir des services complets et innovants à leur clientèle, Les deux structures se réclamant chacune du leadership dans leur secteur respectif, Star nationale SA et ÉcoBank Tchad annoncent non seulement le lancement officiel de cette grande campagne de souscription d'assurance automobile et la facilité des voyages, mais annoncent la disponibilisation de ces produits dans les agences de la banque.

Une initiative qui répond à un besoin crucial pour tous les automobilistes et voyageurs tchadiens : circuler en toute sécurité, protégé contre les aléas de la route., Pourquoi une assurance automobile est-elle devenue indispensable ?



Les routes tchadiennes, comme toutes les autres, sont le théâtre d'imprévus. Un freinage brusque, un accident malencontreux, des intempéries ou même un acte de vandalisme peuvent survenir à tout moment, engendrant des coûts de réparation souvent élevés et des tracasseries administratives complexes. Sans une couverture assurance adéquate, ces événements pèsent lourdement sur le budget des ménages et des professionnels.



« La voiture est bien plus qu'un simple moyen de transport pour nos clients ; c'est un outil de travail, un lien familial, un investissement précieux. Le protéger, c'est protéger leur quotidien et leur avenir », souligne M. Abdelkérim Batil-Togoï, Directeur Général de la star Nationale SA.



Les avantages exclusifs de l'assurance automobile Star Nationale SA et ÉcoBank Tchad.

1. Des Formules Adaptées à Tous les Budgets : Que vous conduisiez une citadine ou un 4x4, des formules souples ont été conçues pour offrir une protection optimale sans grever vos finances parce que la souscription est de zéro taux d’intérêt.

2. Un Accès Simplifié et Rapide : Finis les parcours du combattant. En tant que client ÉcoBank, votre souscription est facilitée. Quelques documents suffisent pour activer votre protection.

3. Une Couverture Complète et Claire : responsabilité civile, accidents... Les garanties couvrent les principaux risques de la route, avec des conditions transparentes.

4. Un Service Client Dédié et Réactif : En cas de sinistre, une équipe experte est mobilisée pour vous accompagner et gérer les démarches avec célérité, pour une indemnisation dans les meilleurs délais.

5. La Force du Réseau ÉcoBank : Bénéficiez de l'expertise et de la solidité d'une institution financière panafricaine de premier plan, qui comprend les réalités locales.



Comment en bénéficier ?



La procédure pour souscrire à cette offre est d'une simplicité déconcertante :

• Rendez-vous à l'agence ÉcoBank la plus proche de chez vous.

• Contactez votre conseiller personnel par téléphone.

• Consultez le site web d'ÉcoBank Tchad ou ses réseaux sociaux pour plus de détails sur les formules.



Ne laissez pas le hasard décider de votre sécurité sur la route. La campagne de souscription est ouverte pour une durée limitée. Profitez-en pour sécuriser votre véhicule et rouler en toute sérénité.