Stars of science : les innovateurs arabes en herbe présentent leurs idées au jury

a officiellement débuté la recherche du meilleur innovateur arabe : 22 candidats ont été sélectionnés pour participer à l'épisode de casting, à l’issue duquel huit innovateurs auront la chance de transformer leurs idées en réalité.

Stars of Science

En mettant l'accent sur la collaboration et en encourageant le dialogue entre innovateurs, les anciens candidats de l'émission ont épaulé les innovateurs en herbe lors de leur préparation aux questions du jury et ont aidé à la présélection des nouvelles idées. Après une courte présentation, les candidats potentiels ont ensuite rencontré chaque membre du jury pour expliquer plus en détail leurs concepts.



« Stars of Science encourage les jeunes innovateurs arabes donner le meilleur d’eux-mêmes tout en respectant les standards les plus élevées en matière d'intégrité et d’excellence scientifique », a déclaré Dr. Khalid Al-Ali, membre du jury de Stars of Science. « La passion et le dévouement dont nous avons été témoins lors de cette sélection est révélateur de l’étincelle d’innovation que l’émission a réussi à créer dans la région tout au long de la dernière décennie ».



Dans ces premiers épisodes, de nombreux projets présentés au jury sont axés sur l’écologie. Parmi eux, une machine qui transforme les dattes non comestibles en papier, ou encore une méthode permettant de remplacer les pesticides chimiques et nocifs par des ondes ultrasoniques pour des récoltes plus saines.



Les inventions axées sur l'utilisation des nouvelles technologies pour répondre aux enjeux contemporains occupent également une place importante. C’est le cas notamment avec une application basée sur un algorithme permettant de détecter et d’avertir l'utilisateur de fake news ou d'informations erronées sur les réseaux sociaux, ou encore des lunettes intelligentes équipées de caméras pour aider les malvoyants en transformant les images en indications orales.



Plusieurs innovateurs proposent eux des améliorations cruciales aux dispositifs existants, avec par exemple un appareil intelligent qui désinfecte et prépare les biberons pour bébés, ou une machine qui améliore l'utilisation des inhalateurs en garantissant le bon dosage consommé par les patients.



Les épisodes de casting ont également vu la participation d'un nombre croissant de femmes. Cette augmentation reflète la réalité de la région où les femmes remettent en question les stéréotypes existants et occupent des postes clés dans les domaines scientifiques de leurs pays respectifs.



Au cours de l'épisode de casting, les téléspectateurs découvriront les huits candidats qui poursuivront l’aventure Stars of Science. Ils travailleront dans un espace d'innovation partagé à la pointe de la technologie, situé au Parc des Sciences et de la Technologie du Qatar, au sein de la Fondation du Qatar. Leurs inventions passeront par différentes étapes rythmées par les éliminations, notamment lors de l’étape de conceptualisation, de conception, de prototypage et de tests utilisateurs.



Les candidats défendront leurs projets devant le jury, les invités et les experts, et s’affronteront pour obtenir leur place en finale où ils se disputeront une part des 600 000 dollars de financement pour leur projet.



Le programme est diffusé sur huit chaînes de télévision dans le monde et en ligne.