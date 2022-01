Succes Masra : "le Tchad a eu beaucoup de chefs d'État mais pas d'hommes d'État"

"Nous sommes là pour qu'il n'y ait plus un Tchad des Djim d'un côté et des Mahamat de l'autre côté (...) Allez leur dire que la Présidence de la République est devenue trop petite pour vous parce que ce peuple est en train de se battre pour la dignité".

Succes Masra affirme que "c'est le plus grand rassemblement dans l'histoire de ce pays pour la justice et l'égalité" et que "plus rien ne sera comme avant".Pour le leader des Transformateurs, le Tchad "a eu beaucoup de chefs d'État mais pas d'hommes d'État". Et d'ajouter que "le temps de la justice est arrivé. S'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de vivre ensemble"."Les militaires connaissent leur place dans une vrai démocratie et leur place n'est pas au sommet de l'État. Ils le savent", rappelle-t-il.​Dr. Masra exhorte les partenaires du Tchad à tenir compte de la mobilisation du peuple et de sa volonté de changement car "il est temps de changer de logiciel dans nos partenariats". Il se félicite du bon sens des autorités qui a permis la tenue du meeting et salue les forces de défense et de sécurité qui ont assuré la sécurité du meeting.