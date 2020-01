Sur l’ouverture de la semaine cinématographique russe à Cotonou

Le 14 janvier l’ouverture de la Deuxième Semaine cinématographique russe a eu lieu à Cotonou à l’Institut Français (la Première Semaine cinématographique s’est passée en janvier 2019).

S.E.M. Aurélien AGBENONCI, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération de la République du Bénin, avec son épouse, Directeur du Cabinet du Ministère de la Culture et du Tourisme de la République, les collaborateurs du MAEC béninois, les chefs des missions diplomatiques accréditées à Cotonou, les représentants des milieux d’affaires, scientifique et culturel et les compatriotes russes du Bénin et du Togo ont assisté à cet évènement.

S.E.M. Igor EVDOKIMOV, Ambassadeur de Russie, s’est adressé aux invites avec une courte salutation.

Après cela un film artistique “The Spacewalker” (2017) a été projeté. Les hôtes l’ont beaucoup apprécié.

Du 15 au 17 janvier les films suivants artistiques seront projetés à l’Institut Français:

Le 15 janvier

16.00 – «Romance cruelle» (mélodrame basée sur l’oeuvre du classique russe A.Ostrovski)

19.00 – «Furious» (film d’action historique sur les évènements du XV siècle)

Le 16 janvier

16.00 – «Gentilhommes de la chance» (comédie excentrique)

19.00 – «Т-34» (film sur les évènements de la Deuxième Guerre Mondiale)

Le 17 janvier

16.00 – «9e éscadron» (film d’action)

19.00 – projection répétée du film «The Spacewalker».

