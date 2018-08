Surveillance des frontières Tchad-Libye-Niger-Soudan : N'Djamena va abriter un centre des opérations

Les travaux de la 3ème réunion ministérielle sur le renforcement de la coopération en matière de sécurité et de surveillance des frontières communes entre le Tchad, la Libye, le Niger et le Soudan se sont ouverts le jeudi 9 août dernier et ont pris fin en fin de semaine dernière à Khartoum, dans la capitale du Soudan.



Une forte délégation ministérielle conduite par le ministre de la Sécurité publique, Ahmat Mahamat Bâchir s'était rendue le mercredi 8 août dernier à Khartoum pour prendre part aux travaux, avant de regagner N'Djamena.



A l’issue des travaux, N’Djaména a été choisie pour abriter le siège du centre des opérations. Le Soudan assure la présidence tournante dont le mandat est de 6 mois.