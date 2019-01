TCL lance sa gamme étendue de téléviseurs 8K alimentés par l'intelligence artificielle au CES 2019

TCL, nommée parmi les trois premières marques mondiales de télévision et société leader de l'électronique grand public, a lancé aujourd'hui ses nouveaux téléviseurs 8K à l'intelligence artificielle (IA), au Consumer Electronics Show (CES) international 2019, dont le produit vedette la télévision TCL X10 QLED 8K, et la télévision vedette de la série 8, son premier téléviseur QLED 8K destiné au marché américain. La société a également annoncé officiellement son adhésion à l'association 8K en tant que membre fondateur, et a lancé sa nouvelle plateforme de marque pour les solutions d'Intelligence Artificielle (IA), TCL AI-IN.



TCL AI-IN est la nouvelle plateforme d’intelligence artificielle lancée par TCL, sous laquelle tous ses produits alimentés par l’intelligence artificielle seront regroupés, et permettra également l'intégration avec succès de ses partenaires technologiques intelligents tels que Android TV ™, Roku (en Amérique du Nord seulement) et Amazon Alexa. Grâce à cette plateforme, TCL est en voie de créer un écosystème intelligent qui offre aux consommateurs une expérience de vie simple et personnalisée.



Dans le cadre de la plateforme de marque TCL AI-IN, la télévision TCL X10 QLED 8K de 75 pouces, qui sera disponible dans certains marchés à partir du second semestre de 2019, comprend :



Une technologie d'affichage 8K avec une résolution de 7680 x 4320 (33,2 mégapixels), multipliant par quatre le nombre total de pixels d'un téléviseur 4K et fournissant des images détaillées plus proches de la réalité, en termes de clarté ;

La technologie d’affichage Quantum Dot qui soutient une large gamme de couleurs, représentant près de 100% de la couverture d’espace colorimétrique DCI-P3 ;

Une solution de zones de contrôle ultra-contrastées ;

Une technologie d'imagerie Dolby Vision® ;

Une barre de son cinéma à domicile (home-cinéma) issue des technologies audio Onkyo et Dolby Atmos® ;

Un Android TV avec l'Assistant Google intégré ;

Une barre d'Intelligence Artificielle intégrée ;

Une conception simpliste, avec le point le plus mince à 14,5 mm, rendant le produit comme l'un des produits de rétro-éclairage direct les plus minces dans l’industrie de 75 pouces, et réduisant la distance optique à 4 mm ;

Une conception complète.



A noter que la télévision vedette QLED 8K de la série 8 destinée au marché américain sera disponible en 2019. Les caractéristiques détaillées de ce produit seront dévoilées ultérieurement en temps voulu.



* Les caractéristiques et les dimensions du produit diffèrent selon les régions. La disponibilité du produit varie en fonction des plans de lancement locaux.