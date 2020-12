TIC : Le Tchad progresse dans l'implantation de la fibre optique à travers le territoire

L'objectif de cette visite consistait aussi à galvaniser les techniciens du partenaire chinois Huawei et ceux de l'ARCEP, pour mener à bien ce projet qui tient à cœur les plus hautes autorités du pays. Sur le terrain, la délégation ministérielle a constaté que les travaux ont effectivement démarré pour permettre à la technologie de l'information et de la communication d’être opérationnelle et accessible pour tous. Dans son intervention, le DG du Groupe Huweï Tchad, Konglingyu Leo a déclaré que « sa société a pris toutes les dispositions nécessaires pour faire aboutir ce projet dans le délai contractuel ». Il assure de la disponibilité du géant de la technologie chinoise à accompagner le gouvernement tchadien dans sa politique de modernisation du secteur des TIC, afin de rompre définitivement avec la fracture numérique.



Pour sa part, le ministre des Postes et l'Économie numérique, le Dr Idriss Saleh Bachar indique que le déploiement de la fibre optique sur 2000 km a été lancé le 07 juillet 2020. À travers ce projet, le gouvernement du Tchad entend moderniser son réseau de télécommunication et améliorer l'accès à Internet pour tous, à travers cette fibre optique de long de 1200 km à déployer à l'intérieur du pays par l'axe Doba-Koumra, Sarh-Kyabé et Amtimane-Abéché, Amzoére-Guéréda et Iriba. S’agissant de la ville de Ndjamena, elle bénéficiera de 50 km de maillage permettant de connecter 1000 gros clients.