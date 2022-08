TICAD : le Sénégal regrette l'absence du Maroc, un "éminent membre de l’UA"

"Le Sénégal regrette que ce rendez-vous de la TICAD soit marqué par l’absence du Maroc, un éminent membre de l’Union africaine, faute d’un consensus sur une question de représentation", a dit M. Sall à l’ouverture de cette conférence.



Il a émis l’espoir de voir ce problème "trouver une solution durable à l'avenir pour la bonne marche de notre organisation et de notre partenariat dans un cadre serein et apaisé".



Le Maroc a décidé de ne pas participer au 8ème Sommet de la TICAD qui se tient en Tunisie les 27 et 28 août et de rappeler immédiatement en consultation l’Ambassadeur du Maroc à Tunis "suite à l’attitude de ce pays dans le cadre du processus du forum de coopération Japon-Afrique qui vient confirmer de manière flagrante son hostilité à l’égard du Royaume".