Taekwondo : le tchadien Casimir Betel remporte une médaille d’or

Le sportif tchadien Casimir Betel a remporté une médaille d'or au championnat d'Afrique centrale/zone 4 de taekwondo qui a eu lieu du 16 au 17 juin à Yaoundé. Il a également remporté le trophée du meilleur combattant d'Afrique centrale.



Sur sa page Facebook, Casimir Betel n'a pas manqué de remercier ses nouveaux entraineurs et ses coéquipiers pour le travail bien fait. "Après une longue année sans toucher le tatami international, me voici aujourd'hui au championnat", a-t-il réagi.



L'équipe nationale de taekwondo a raflé 15 médailles lors du championnat dont 4 en or, 6 en argent et 5 en bronze.